В Украине будет метель и окрепнут морозы: когда и где изменится погода

В Украине снова ударят морозы.
Погода в Украине в ближайшие сутки будет снежной, с 24 января в большинстве областей ожидается усиление морозов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По данным Диденко, 21-22 января в Украине будет с периодическим снегом. Осадки не ожидаются только в южной части, а также на востоке Украины в воскресенье, 23 января, в основном сухо. Впрочем, на дорогах гололедица.
Температура воздуха будет днем колебаться в пределах 0-4 градусов мороза, на юге +1+5 градусов. Ветер западный, юго-западный, порывистый.
"В дальнейшем, с новой недели, в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов. Зима хочет быть собой", – предупредила Диденко.
В Киеве 22-23 января будет снег, а также будет порывистый ветер. Ночью -3-6, днем 0-2 градуса мороза. На дорогах гололедица.
На следующей неделе в украинской столице, как уточнила синоптик, морозы окрепнут.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.
Читайте также:
- Грозы с градом и снежные бури: в Польше из-за непогоды пострадали люди, заблокированы дороги и нет света (фото, видео)
- В США бурлит непогода: одни штаты замело снегом, а на другие налетел торнадо.
- Рекордные за 20 лет осадки: станцию "Академик Вернадский" засыпало трехметровым слоем снега
- Аномальная погода: во Львове выпал ледяной снег и ударила молния с громом (видео)