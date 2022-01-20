В Украине будет метель и окрепнут морозы: когда и где изменится погода

В Украине будет метель и окрепнут морозы: когда и где изменится погода

В Украине снова ударят морозы.

Погода в Украине в ближайшие сутки будет снежной, с 24 января в большинстве областей ожидается усиление морозов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По данным Диденко, 21-22 января в Украине будет с периодическим снегом. Осадки не ожидаются только в южной части, а также на востоке Украины в воскресенье, 23 января, в основном сухо. Впрочем, на дорогах гололедица.

Температура воздуха будет днем колебаться в пределах 0-4 градусов мороза, на юге +1+5 градусов. Ветер западный, юго-западный, порывистый.

"В дальнейшем, с новой недели, в большинстве областей Украины ожидается усиление морозов. Зима хочет быть собой", – предупредила Диденко.

В Киеве 22-23 января будет снег, а также будет порывистый ветер. Ночью -3-6, днем 0-2 градуса мороза. На дорогах гололедица.

На следующей неделе в украинской столице, как уточнила синоптик, морозы окрепнут.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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