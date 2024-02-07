"Год Малюка": итоги 12 месяцев руководства главы СБУ

Было сделано много, чтобы приблизить нашу победу над врагом.
Сегодня исполнился год, как Василий Малюк возглавляет Службу безопасности Украины. 7 февраля 2023 года Рада проголосовала за его назначение.
О достижениях СБУ при руководстве Василия Малюка сайту ТСН.ua рассказали в пресс-службе ведомства.
Это были максимально насыщенные и производительные 12 месяцев:
- СБУ дважды подорвала Крымский мост;
- уникальные морские дроны СБУ Sea baby и "Мамай" подвели 8 российских кораблей;
- Служба сняла морскую блокаду РФ и изменила расклад сил в Черном море;
- ярко пылал хлопок вследствие подрыва СБУ военных объектов, аэродромов, самолета радиолокационного обнаружения А-50, комплексов ПВО "Триумф" и нефтеперерабатывающих заводов, в результате чего экспорт нефтепродуктов из России уже упал на 30%.
Как отметили в ведомстве, бойцы СБУ воюют в самых горячих точках войны. Так, они уничтожили вражескую бронетехнику более чем на 1 млрд долларов. За "год Малюка" СБУ:
- утилизировала 556 танков;
- "выдала" билеты на концерт Кобзона Киви, Татарскому и другим;
- ликвидировала десятки военных преступников;
- разоблачила 47 агентурных сетей РФ
- добилась того, что московская церковь больше не чувствует себя свободно в Украине;
- отправила за решетку за их схемы нардепов Дубинского, Шуфрича, Пономарева.
"Дальше точно будет", – заинтриговали в СБУ.
Ранее Малюк отреагировал на скандал с Bihus.info.
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