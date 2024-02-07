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"Год Малюка": итоги 12 месяцев руководства главы СБУ

"Год Малюка": итоги 12 месяцев руководства главы СБУ

Глава СБУ Василий Малюк/Скриншот из документального фильма

Было сделано много, чтобы приблизить нашу победу над врагом.

Сегодня исполнился год, как Василий Малюк возглавляет Службу безопасности Украины. 7 февраля 2023 года Рада проголосовала за его назначение.

О достижениях СБУ при руководстве Василия Малюка сайту ТСН.ua рассказали в пресс-службе ведомства.

Это были максимально насыщенные и производительные 12 месяцев:

  • СБУ дважды подорвала Крымский мост;
  • уникальные морские дроны СБУ Sea baby и "Мамай" подвели 8 российских кораблей;
  • Служба сняла морскую блокаду РФ и изменила расклад сил в Черном море;
  • ярко пылал хлопок вследствие подрыва СБУ военных объектов, аэродромов, самолета радиолокационного обнаружения А-50, комплексов ПВО "Триумф" и нефтеперерабатывающих заводов, в результате чего экспорт нефтепродуктов из России уже упал на 30%.

Как отметили в ведомстве, бойцы СБУ воюют в самых горячих точках войны. Так, они уничтожили вражескую бронетехнику более чем на 1 млрд долларов. За "год Малюка" СБУ:

  • утилизировала 556 танков;
  • "выдала" билеты на концерт Кобзона Киви, Татарскому и другим;
  • ликвидировала десятки военных преступников;
  • разоблачила 47 агентурных сетей РФ
  • добилась того, что московская церковь больше не чувствует себя свободно в Украине;
  • отправила за решетку за их схемы нардепов Дубинского, Шуфрича, Пономарева.

"Дальше точно будет", – заинтриговали в СБУ.

Ранее Малюк отреагировал на скандал с Bihus.info.

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