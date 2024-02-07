"Рік Малюка": підсумки 12 місяців керівництва голови СБУ

Було зроблено чимало, щоб наблизити нашу перемогу над ворогом.

Сьогодні виповнився рік як Василь Малюк очолює Службу безпеки України. 7 лютого 2023 року Рада проголосувала за його призначення.

Про досягнення СБУ за керівництва Василя Малюка сайту ТСН.ua розповіли у пресслужбі відомства.

Це були максимально насичені та продуктивні 12 місяців:

СБУ двічі підірвала Кримський міст;

унікальні морські дрони СБУ Sea baby та "Мамай" підбили 8 російських кораблів;

Служба зняла морську блокаду РФ та змінила розклад сил у Чорному морі;

яскраво палала бавовна внаслідок підриву СБУ військових об'єктів, аеродромів, літака радіолокаційного виявлення А-50, комплексів ППО "Тріумф" та нафтопереробних заводів, внаслідок чого експорт нафтопродуктів з Росії вже впав на 30%.

Як зауважили у відомстві, бійці СБУ воюють у найгарячіших точках війни.Так, вони знищили ворожої бронетехніки на понад 1 млрд доларів. За "рік Малюка" СБУ:

утилізувала 556 танків;

"видала" квитки на концерт Кобзона Ківі, Татарському та іншим;

ліквідувала десятки воєнних злочинців;

викрила 47 агентурних мереж РФ

досягла того, що московська церква більше не почуває себе вільно в Україні;

відправила за ґрати за їхні схеми нардепів Дубінського, Шуфрича, Пономарьова.

"Далі точно буде", – заінтригували в СБУ.

Раніше Малюк відреагував на скандал з Bihus.info.

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