Голову СБУ Малюка нардепи викликають в Раду

Депутати ухвалили рішення про виклик голови Служби безпеки Україну Василя Малюка у Раду для доповіді щодо прослуховування спецслужбою журналістів проєкту Bihus.Info.

Про це повідомив народни депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Відповідне рішення підтримали 159 народних депутатів (при необхідних 150 голосах).

Розклад голосування за виклик голови СБУ з питання прослуховування журналістів / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Перед цим голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу генпрокурора та Нацполіції на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів. Він повідомив, що також готує депутатське звернення до Служби безпеки України з пропозицією провести внутрішнє розслідування з відстороненням ймовірних причетних від роботи на час слідства. А також — до Офісу Генпрокурора з проханням доручити розслідування іншому органу (прослуховування журналістів розслідує СБУ) та врахувати останній матеріал від Bihus.Info.

Що передувало

Нагадаємо, керівник проєкту журналістських розслідувань Bihus.Info Денис Бігус заявив, що за його командою стежив Департамент захисту національної державності СБУ. Відповідне розслідування з'явилося 5 лютого на офіційному YouTube-каналі Bihus.Info.

"Саме Департамент захисту національної державності СБУ нагнав сюди 30 людей, щоб встановити камери в наші готельні номери і навіть у лазню", – сказав Денис Бігус.

В понеділок , 5 лютого, ввечері на сайті СБУ з'явився коментар спецслужби, в якому йдеться про процесуальні дії щодо розслідування кримінального провадження про наркозлочинність і одночасно про незаконне використання засобів стеження. СБУ також підтвердило звільнення керівника ДЗНД.

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