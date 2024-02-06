Главу СБУ Малюка нардепы вызывают в Раду

Депутаты приняли решение о вызове главы Службы безопасности Украины Василия Малюка в Раду для доклада о прослушивании спецслужбой журналистов проекта Bihus.Info.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Соответствующее решение было поддержано 159 народными депутатами (при необходимых 150 голосах).

Расписание голосования за вызов главы СБУ по вопросу прослушивания журналистов / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Перед этим глава комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин призвал парламент вызвать руководителей СБУ, Офиса генпрокурора и Нацполиции на отчет о состоянии дел расследования атак на журналистов. Он сообщил, что готовит депутатское обращение в Службу безопасности Украины с предложением провести внутреннее расследование с отстранением вероятных причастных от работы на время следствия. А также к Офису Генпрокурора с просьбой поручить расследование другому органу (прослушивание журналистов расследует СБУ) и учесть последний материал от Bihus.Info.

Что предшествовало

Напомним, руководитель проекта журналистских расследований Bihus.Info Денис Бигус заявил, что за его командой следил Департамент защиты национальной государственности СБУ. Соответствующее расследование последовало 5 февраля на официальном YouTube-канале Bihus.Info.

"Именно Департамент защиты национальной государственности СБУ нагнал сюда 30 человек, чтобы установить камеры в наши гостиничные номера и даже в баню", – сказал Денис Бигус.

В понедельник, 5 февраля, вечером на сайте СБУ появился комментарий спецслужбы, в котором говорится о процессуальных действиях по расследованию уголовного производства по наркопреступности и одновременно о незаконном использовании средств слежки. СБУ также подтвердило увольнение руководителя ДЗНД.

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