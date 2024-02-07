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31-річна Олександра Заріцька показала, як робить уколи краси

31-річна Олександра Заріцька показала, як робить уколи краси

Олександра Заріцька

Виконавиця також зізналась, чому наважилася на таку процедуру.

Солістка гурту KAZKA, українська співачка Олександра Заріцька поділилася, що робить уколи краси.

Ба більше, у своєму Instagram 31-річна знаменитість показала, як проходить відповідна процедура. Артистка зізналась, що вколола собі в обличчя лікарський препарат діспорт, який запобігає появі зморшок.

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band
Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька зізналась, що наважилася на відповідну процедуру, адже в неї занадто активна міміка. У співачки через це з'являється чимало мікрозморшок. Тож, таким чином артистка їх позбувається та запобігає появі нових.

"Кольнула трохи діспорту, бо ця моя міміка надлишкова вже наробила мені біди", - зазначила виконавиця.

Олександра Заріцька / © instagram.com/kazka.band
Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька показувала, який вигляд має її обличчя без жодної краплі декоративної косметики. Також виконавиця в обтислому топі хизувалася своїми пишними формами.

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