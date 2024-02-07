31-річна Олександра Заріцька показала, як робить уколи краси

Виконавиця також зізналась, чому наважилася на таку процедуру.

Солістка гурту KAZKA, українська співачка Олександра Заріцька поділилася, що робить уколи краси.

Ба більше, у своєму Instagram 31-річна знаменитість показала, як проходить відповідна процедура. Артистка зізналась, що вколола собі в обличчя лікарський препарат діспорт, який запобігає появі зморшок.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Олександра Заріцька зізналась, що наважилася на відповідну процедуру, адже в неї занадто активна міміка. У співачки через це з'являється чимало мікрозморшок. Тож, таким чином артистка їх позбувається та запобігає появі нових.

"Кольнула трохи діспорту, бо ця моя міміка надлишкова вже наробила мені біди", - зазначила виконавиця.

Олександра Заріцька / Фото: instagram.com/kazka.band

Нагадаємо, нещодавно Олександра Заріцька показувала, який вигляд має її обличчя без жодної краплі декоративної косметики. Також виконавиця в обтислому топі хизувалася своїми пишними формами.

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