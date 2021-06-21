Измаил затопило мощным ливнем: видео

За короткий отрезок времени в городе выпало 36 мм осадков.

В Измаиле Одесской области во время дневного ливня выпало осадков в размере 61% от месячной нормы. В результате были затоплены улицы, а часть города оказалась обесточенной.

Об этом сообщил на своей странице Facebook мэр города Андрей Абрамченко.

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Как рассказал мэр, по информации Дунайской гидрометобсерватории, за 48 минут дождя выпало 36 мм осадков (месячная норма июня — 59 мм), это является стихийным гидрометеорологическим явлением.

"В Измаиле после мощного ливня значительная часть города оказалась обесточенной. Восстановление подачи энергоснабжения проводится поэтапно", — отметил Абрамченко.

Напомним, в Одессе также бурлила непогода. Дожди с сильным ветром нанесли ущерб зеленым зонам города.

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