Измаил затопило мощным ливнем: видео

За короткий отрезок времени в городе выпало 36 мм осадков.
В Измаиле Одесской области во время дневного ливня выпало осадков в размере 61% от месячной нормы. В результате были затоплены улицы, а часть города оказалась обесточенной.
Об этом сообщил на своей странице Facebook мэр города Андрей Абрамченко.
Как рассказал мэр, по информации Дунайской гидрометобсерватории, за 48 минут дождя выпало 36 мм осадков (месячная норма июня — 59 мм), это является стихийным гидрометеорологическим явлением.
"В Измаиле после мощного ливня значительная часть города оказалась обесточенной. Восстановление подачи энергоснабжения проводится поэтапно", — отметил Абрамченко.
Напомним, в Одессе также бурлила непогода. Дожди с сильным ветром нанесли ущерб зеленым зонам города.