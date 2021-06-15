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Одессу накрыл мощный ураган: что происходит в городе

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Одессу накрыл мощный ураган: что происходит в городе

usionline.com

Город оказался в плену непогоды.

В Одессе сегодня, 15 июня, бушует непогода.

Продолжительные дожди с сильным ветром наносят вред зеленым зонам города, сообщает Украинская Служба Информации.

Дождь над городом идет неравномерно: над Большим Фонтаном облака уже рассеиваются и дороги начали сохнуть, а в Суворовском районе жители наблюдают более серьезные последствия стихии.

Так, у дома по улице Жолио-Кюри, 24 один тополь упал, сломал березу и повредил клен. Кроме того, видно много поваленных крупных ветвей.

Ранее синоптики предупреждали, что в Одессе и области 15 июня ожидается гроза, местами во время грозы шквалы 15-20 м/с.

Напомним, что дожди с порывистым ветром в Украине продолжаются уже несколько дней. Синоптики прогнозируют изменение погоды ближе к выходным, 19 и 20 июня.