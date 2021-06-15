Одесу накрив потужний буревій: що відбувається в місті

Місто опинилося в полоні негоди.

В Одесі сьогодні, 15 червня, вирує негода.

Тривалі дощі із сильним вітром завдають шкоди зеленим зонам міста, повідомляє Українська Служба Інформації.

Дощ над містом йде нерівномірно: над Великим Фонтаном хмари вже розсіюються і дороги почали сохнути, а у Суворовському районі жителі спостерігають більш серйозні наслідки стихії.

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Так, біля будинку по вулиці Жоліо-Кюрі, 24 одна тополя впала, зламала березу і пошкодила клен. Крім того, видно багато повалених великих гілок.

Раніше синоптики попереджали, що в Одесі та області 15 червня очікується гроза, місцями під час грози шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, що дощі з поривчастим вітром в Україні тривають вже кілька днів. Синоптики прогнозують зміну погоди ближче до вихідних, 19 і 20 червня.

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