Негода у Миколаєві: потоп паралізував вулиці міста

Місто перетворилося на велике озеро.

14 червня Миколаїв залило: злива, що накрила місто кілька годин тому, паралізувала деякі вулиці.

Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

Містяни викладають відео з залитими дорогами. На деяких вулицях рівень води перевищив бордюри. У воді мусило зупинитися чимало автомобілів, аби дочекатися, коли рівень води спаде. Автівки потонули по фари.

Біля будинку на вулиці Інженерній у пастці опинилося таксі - авто залило по вікна. Місцеві жителі кажуть, залило не лише райони у низинах, а й місця, які раніше не заливало. Причиною стала надмірна кількість опадів. Злива тут була зранку, і ще сильніша - по обіді. За прогнозами синоптиків, дощовим та вітряним буде і завтрашній день.

Нагадаємо, через сильні дощі у Львові повалило дерева та підтопило будинок. У Львівській міській раді зазначили, що наразі комунальники працюють над ліквідацією наслідків негоди.

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