Клара МакГрегор вийшла в світ з понівеченим собакою обличчям

Знаменитість отримала значні поранення.

Старша донька голлівудського актора Евана МакГрегора Клара приголомшила прихильників своїм виглядом.

25-річна зірка з'явилася на червоній доріжці після того, як її обличчя жорстоко покусав собака. Попри рани знаменитість була у гарному настрої, як зазначає Page Six.

У своєму Instagram акторка поділилася фотографіями, де вона позувала у білому костюмі зі скуйовдженим волоссям, без косметики та з великими подряпинами на обличчі. Зірка підписала світлини з іронією та сарказмом:

"Коли собака покусала вас за 30 хвилин до червоної доріжки".

Getty Images

Шанувальники та друзі Клари у своїх коментарях під дописом акторки висловили їй співчуття. Вони підтримали знаменитість написавши:

Ти все така ж приголомшлива. Але мені шкода, що з тобою таке трапилося.

Ти найкраща

Попри це маєш бездоганний вигляд

Все одно - королева

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