Клара МакГрегор вийшла в світ з понівеченим собакою обличчям

Знаменитість отримала значні поранення.
Старша донька голлівудського актора Евана МакГрегора Клара приголомшила прихильників своїм виглядом.
25-річна зірка з'явилася на червоній доріжці після того, як її обличчя жорстоко покусав собака. Попри рани знаменитість була у гарному настрої, як зазначає Page Six.
У своєму Instagram акторка поділилася фотографіями, де вона позувала у білому костюмі зі скуйовдженим волоссям, без косметики та з великими подряпинами на обличчі. Зірка підписала світлини з іронією та сарказмом:
"Коли собака покусала вас за 30 хвилин до червоної доріжки".
Шанувальники та друзі Клари у своїх коментарях під дописом акторки висловили їй співчуття. Вони підтримали знаменитість написавши:
- Ти все така ж приголомшлива. Але мені шкода, що з тобою таке трапилося.
- Ти найкраща
- Попри це маєш бездоганний вигляд
- Все одно - королева