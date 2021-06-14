Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Клара МакГрегор вийшла в світ з понівеченим собакою обличчям

Клара МакГрегор вийшла в світ з понівеченим собакою обличчям

Getty Images

Знаменитість отримала значні поранення.

Старша донька голлівудського актора Евана МакГрегора Клара приголомшила прихильників своїм виглядом.

25-річна зірка з'явилася на червоній доріжці після того, як її обличчя жорстоко покусав собака. Попри рани знаменитість була у гарному настрої, як зазначає Page Six.

У своєму Instagram акторка поділилася фотографіями, де вона позувала у білому костюмі зі скуйовдженим волоссям, без косметики та з великими подряпинами на обличчі. Зірка підписала світлини з іронією та сарказмом:

"Коли собака покусала вас за 30 хвилин до червоної доріжки".

© Getty Images
Getty Images

Шанувальники та друзі Клари у своїх коментарях під дописом акторки висловили їй співчуття. Вони підтримали знаменитість написавши:

  • Ти все така ж приголомшлива. Але мені шкода, що з тобою таке трапилося.
  • Ти найкраща
  • Попри це маєш бездоганний вигляд
  • Все одно - королева