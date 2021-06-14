Клара МакГрегор вышла в свет с изуродованным собакой лицом

Знаменитость получила значительные раны.

Старшая дочь голливудского актера Эвана МакГрегора Клара ошеломила поклонников своим видом.

25-летняя звезда появилась на красной дорожке после того, как ее лицо жестко покусала собака. Несмотря на раны знаменитость была в хорошем настроении, как отмечает Page Six.

В своем Instagram актриса поделилась фотографиями, где она позировала в белом костюме с взъерошенными волосами, без косметики и с большими царапинами на лице. Звезда подписала фотографии с иронией и сарказмом:

"Когда собака покусала вас за 30 минут до красной дорожки".

Getty Images

Поклонники и друзья Клары в своих комментариях под постом актрисы выразили ей сочувствие. Они поддержали знаменитость написав:

Ты все такая же потрясающая. Но мне жаль, что с тобой такое случилось.

Ты самая лучшая

Несмотря на это безупречно выглядишь

Все равно — королева

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