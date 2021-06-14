Клара МакГрегор вышла в свет с изуродованным собакой лицом

Знаменитость получила значительные раны.
Старшая дочь голливудского актера Эвана МакГрегора Клара ошеломила поклонников своим видом.
25-летняя звезда появилась на красной дорожке после того, как ее лицо жестко покусала собака. Несмотря на раны знаменитость была в хорошем настроении, как отмечает Page Six.
В своем Instagram актриса поделилась фотографиями, где она позировала в белом костюме с взъерошенными волосами, без косметики и с большими царапинами на лице. Звезда подписала фотографии с иронией и сарказмом:
"Когда собака покусала вас за 30 минут до красной дорожки".
Поклонники и друзья Клары в своих комментариях под постом актрисы выразили ей сочувствие. Они поддержали знаменитость написав:
- Ты все такая же потрясающая. Но мне жаль, что с тобой такое случилось.
- Ты самая лучшая
- Несмотря на это безупречно выглядишь
- Все равно — королева