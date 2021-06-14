Непогода в Николаеве: потоп парализовал улицы города

Город превратился в большое озеро.

14 июня Николаев залило: ливень накрыл город несколько часов назад и парализовал некоторые улицы.

Более подробно — в материале ТСН.19:30.

Горожане выкладывают видео с залитыми дорогами. На некоторых улицах уровень воды превысил бордюры. В воде остановились немало автомобилей, чтобы дождаться, когда уровень воды спадет. Машины утонули по фары.

У дома на улице Инженерной в ловушке оказалось такси — авто залило по окна. Местные жители говорят, залило не только районы в низинах, но и места, которые ранее не заливало. Причиной стало чрезмерное количество осадков. Ливень здесь был утром, и еще сильнее — после обеда. По прогнозам синоптиков, дождливым и ветреным будет и завтрашний день.

Напомним, из-за сильных дождей во Львове повалены деревья и подтопило дом. Во Львовском городском совете отметили, что пока коммунальщики работают над ликвидацией последствий непогоды.

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