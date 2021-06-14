В Индии скончался глава крупнейшей в мире семьи: он имел 89 детей от 38 жен

76-летний Зиона Чана был главой религиозной секты, в которой практиковали многоженство.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

В воскресенье, 13 июня, в больнице штата Мизорам (Индия) умер 76-летний Зиона Чана, которого называют главой крупнейшей в мире семьи. Известно, что он страдал диабетом и гипертонической болезнью. Состояние его здоровья в последнее время резко ухудшилось.

Огромная семья Зион Чаны принадлежит к христианской секте, которая насчитывает около 2000 последователей. Ее основателем в 1942 году был его дедушка.

Все члены этой секты, в которой разрешено многоженство, живут возле дома Чаны в поселке Бактаунг Тлангнуам — в 55 км от города Аиджал, столицы штата Мизорам.

Этот четырехэтажный дом известен под названием "Chuuar Than Run" (Дом нового поколения) имеет 100 комнат и является главной туристической достопримечательностью штата.

Известно, что Чана родился в 1945 году. Когда ему было 17 лет он познакомился со своей старшей женой. За время своего многоженства Зиона Чана стал мужем для 38 жен, у него родилось 89 детей и 36 внуков.

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