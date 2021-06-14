Потоп у Миколаєві: під воду пішло щонайменше 20 машин

Глибоке озеро на вулиці утворилось внаслідок сильної зливи.

Сьогодні, 14 червня, у Миколаєві пройшла сильна злива. У центрі міста "потонули" не менше двох десятків автомобілів.

Традиційно виявився затопленим район колишнього заводу "Дормашина", повідомляє novosti-n.org.

Зливова не впоралася з дощовим потоком і на перетині з вул. Громадянською утворилося озеро, глибина якого місцями досягала близько 1,5 метрів.

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У результаті виявилися затопленими близько двох десятків автомобілів, серед яких є і позашляховики: Audi Q7, Toyota Land Cruiser, Prado.

Власники іномарок вже підраховують збитки.

Раніше повідомлялося, що у Львові непогода повалила дерева та затопила будинок.

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