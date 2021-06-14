Гвен Стефані "викрали" напередодні весілля та засипали подарунками

Рідні влаштували зірці сюрприз.

Популярній американській співачці Гвен Стефані, яка активно готується до весілля з відомим кантрі-співаком Блейком Шелтоном, родичі влаштували несподівану вечірку.

Так, неочікуваним сюрпризом від рідних артистка поділилася у своєму Instagram. Родичі зірки вирішили влаштувати свято для неї власноруч. Вони буквально викрали та привезли знаменитість на вечірку на честь майбутньої нареченої, де засипали Гвен подарунками.

instagram.com/gwenstefani

instagram.com/gwenstefani

instagram.com/gwenstefani

Від близьких Стефані отримала сімейну реліквію – копію церковної меси з дня одруження її батьків. Адже за американською традицією на весіллі нареченої має бути щось старе. Сам подарунок містив зворушливий підпис:

"Бажаємо стільки щастя, скільки може вмістити серце… Сьогодні, завтра, завжди. Любимо тебе безмежно!".

Нагадаємо, 51-річна співачка виходить заміж вдруге. Від першого шлюбу зірка виховує трьох синів. Тому перш ніж запропонувати одружитися, наречений Блейк Шелтон запитав дозволу спочатку в дітей майбутньої дружини. І тільки коли отримав згоду від них – освідчився Гвен Стефані.

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