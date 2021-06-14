Гвен Стефані "викрали" напередодні весілля та засипали подарунками

Рідні влаштували зірці сюрприз.
Популярній американській співачці Гвен Стефані, яка активно готується до весілля з відомим кантрі-співаком Блейком Шелтоном, родичі влаштували несподівану вечірку.
Так, неочікуваним сюрпризом від рідних артистка поділилася у своєму Instagram. Родичі зірки вирішили влаштувати свято для неї власноруч. Вони буквально викрали та привезли знаменитість на вечірку на честь майбутньої нареченої, де засипали Гвен подарунками.
Від близьких Стефані отримала сімейну реліквію – копію церковної меси з дня одруження її батьків. Адже за американською традицією на весіллі нареченої має бути щось старе. Сам подарунок містив зворушливий підпис:
"Бажаємо стільки щастя, скільки може вмістити серце… Сьогодні, завтра, завжди. Любимо тебе безмежно!".
Нагадаємо, 51-річна співачка виходить заміж вдруге. Від першого шлюбу зірка виховує трьох синів. Тому перш ніж запропонувати одружитися, наречений Блейк Шелтон запитав дозволу спочатку в дітей майбутньої дружини. І тільки коли отримав згоду від них – освідчився Гвен Стефані.