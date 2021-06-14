Гвен Стефани "похитили" накануне свадьбы и засыпали подарками

Родные устроили звезде сюрприз.

Популярной американской певице Гвен Стефани, которая активно готовится к свадьбе с известным кантри-певцом Блейком Шелтоном, родственники устроили неожиданную вечеринку.

Так, внезапным сюрпризом от родных артистка поделилась в своем Instagram. Родственники звезды решили устроить праздник для нее собственноручно. Они буквально похитили и привезли знаменитость на вечеринку в честь будущей невесты, где засыпали Гвен подарками.

instagram.com/gwenstefani

instagram.com/gwenstefani

instagram.com/gwenstefani

От близких Стефани получила семейную реликвию — копию церковной мессы со дня бракосочетания ее родителей. Ведь по американской традиции на свадьбе невесты должно быть что-то старое. Сам подарок содержал трогательную подпись:

"Желаем столько счастья, сколько может вместить сердце... Сегодня, завтра, всегда. Любим тебя безумно!".

Напомним, 51-летняя певица выходит замуж во второй раз. От первого брака звезда воспитывает троих сыновей. Поэтому, прежде чем сделать предложение, жених Блейк Шелтон сначала спросил разрешения у детей будущей жены. И только когда получил согласие от них — попросил руки Гвен Стефани.

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