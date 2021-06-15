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Жена Виктора Павлика показала, что он ей подарил за сына

Жена Виктора Павлика показала, что он ей подарил за сына

instagram.com/repyahovakate

Виктор Франкович сделал очень милый подарок.

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова сегодня, 15 июня, родила ему сына.

Новоиспеченная мама уже, похоже, отошла от родов, поскольку постепенно возвращается к своему блоггерству. Катя уже активно снимает сторис для своего Instagram. Так, Репяхова поделилась с поклонниками, что ей муж подарил за сына.

Виктор Павлик с сыном / © instagram.com/repyahovakate
Виктор Павлик с сыном / instagram.com/repyahovakate

Виктор Франкович презентовал молодой жене золотое кольцо с изображением ножки младенца. Кольцо также украшено фианитом. Стоимость такого украшения составляет шесть тысяч гривен.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

Екатерина сразу примерила украшение и сделала снимок на пальце, а рядом с рукой мамы видны ручки мальчика.

© instagram.com/repyahovakate
instagram.com/repyahovakate

Напомним, что в комментарии сайту ТСН.ua Виктор Павлик рассказал о том, как прошли роды и присутствовал ли он рядом с женой в самый ответственный момент.