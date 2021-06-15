Жена Виктора Павлика показала, что он ей подарил за сына

Виктор Франкович сделал очень милый подарок.

Жена певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова сегодня, 15 июня, родила ему сына.

Новоиспеченная мама уже, похоже, отошла от родов, поскольку постепенно возвращается к своему блоггерству. Катя уже активно снимает сторис для своего Instagram. Так, Репяхова поделилась с поклонниками, что ей муж подарил за сына.

Виктор Павлик с сыном / instagram.com/repyahovakate

Виктор Франкович презентовал молодой жене золотое кольцо с изображением ножки младенца. Кольцо также украшено фианитом. Стоимость такого украшения составляет шесть тысяч гривен.

instagram.com/repyahovakate

Екатерина сразу примерила украшение и сделала снимок на пальце, а рядом с рукой мамы видны ручки мальчика.

instagram.com/repyahovakate

Напомним, что в комментарии сайту ТСН.ua Виктор Павлик рассказал о том, как прошли роды и присутствовал ли он рядом с женой в самый ответственный момент.

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