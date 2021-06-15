Бритни Спирс поделилась романтическим фото с 27-летним бойфрендом

Звезда умилила фанов новой фотографией.
Американская певица Бритни Спирс, которая недавно озадачила фанов странным танцем в леопардовом комбинезоне, поделилась редким снимком.
Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, где показала молодого бойфренда. На фотографии влюбленные глядя друг на друга позируют в ожидании поцелуя.
В своем фотоблоге избранник знаменитости, 27-летний фитнес-тренер Сэм Асгари, также поделился снимком с любимой.
Поклонникам такое милое фото звезды пришлось по вкусу. Они засыпали пару комплиментами и отметили, что Бритни выглядит счастливо.
- Эти фото значительно лучше, чем ее странные танцы
- Красивая пара
- Эта пара такая идеальная
- Это так мило, что и он публикует ваши фото
Напомним, не так давно эпатажная певица в своем фотоблоге засветила ягодицы. Звезда отметила, что ранее ни разу не публиковала фото этой части тела.