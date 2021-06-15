Бритни Спирс поделилась романтическим фото с 27-летним бойфрендом

Звезда умилила фанов новой фотографией.

Американская певица Бритни Спирс, которая недавно озадачила фанов странным танцем в леопардовом комбинезоне, поделилась редким снимком.

Так, на своей странице в Instagram звезда опубликовала фото, где показала молодого бойфренда. На фотографии влюбленные глядя друг на друга позируют в ожидании поцелуя.

instagram.com/britneyspears

В своем фотоблоге избранник знаменитости, 27-летний фитнес-тренер Сэм Асгари, также поделился снимком с любимой.

instagram.com/samasghari

Поклонникам такое милое фото звезды пришлось по вкусу. Они засыпали пару комплиментами и отметили, что Бритни выглядит счастливо.

Эти фото значительно лучше, чем ее странные танцы

Красивая пара

Эта пара такая идеальная

Это так мило, что и он публикует ваши фото

Напомним, не так давно эпатажная певица в своем фотоблоге засветила ягодицы. Звезда отметила, что ранее ни разу не публиковала фото этой части тела.

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