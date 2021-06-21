Ізмаїл затопило потужною зливою: відео

За короткий відрізок часу в місті випало 36 мм опадів.

В Ізмаїлі Одеської області під час денної зливи випало опадів в розмірі 61% від місячної норми. В результаті були затоплені вулиці, а частина міста виявилася знеструмленою.

Про це повідомив на своїй сторінці Facebook мер міста Андрій Абрамченко.

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Як розповів мер, за інформацією Дунайської гідрометобсерваторії, за 48 хвилин дощу випало 36 мм опадів (місячна норма червня - 59 мм), що є стихійним гідрометеорологічним явищем.

"В Ізмаїлі після потужної зливи значна частина міста виявилася знеструмленою. Відновлення подачі енергопостачання проводиться поетапно", - зазначив Абрамченко.

Нагадаємо,в Одесі теж вирувала негода. Дощі із сильним вітром завдали шкоди зеленим зонам міста.

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