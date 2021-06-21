Ізмаїл затопило потужною зливою: відео

За короткий відрізок часу в місті випало 36 мм опадів.
В Ізмаїлі Одеської області під час денної зливи випало опадів в розмірі 61% від місячної норми. В результаті були затоплені вулиці, а частина міста виявилася знеструмленою.
Про це повідомив на своїй сторінці Facebook мер міста Андрій Абрамченко.
Як розповів мер, за інформацією Дунайської гідрометобсерваторії, за 48 хвилин дощу випало 36 мм опадів (місячна норма червня - 59 мм), що є стихійним гідрометеорологічним явищем.
"В Ізмаїлі після потужної зливи значна частина міста виявилася знеструмленою. Відновлення подачі енергопостачання проводиться поетапно", - зазначив Абрамченко.
Нагадаємо,в Одесі теж вирувала негода. Дощі із сильним вітром завдали шкоди зеленим зонам міста.