Кабмин сегодня уволит пять глав ОВА — СМИ

Только один из них подал заявление на увольнение сам.

На заседании Кабинета министров во вторник, 24 января, рассмотрят увольнение пяти глав областных государственных (военных) администраций.

Об этом сообщает "Украинская правда". В распоряжении издания оказался список кадровых вопросов, внесенных на рассмотрение правительством.

Речь идет о председателе Днепропетровской ОВА Валентине Резниченко, Запорожской ОВА Александре Старухе, Киевской ОВА Алексее Кулебе, Сумской ОВА Дмитрии Живицком и Херсонской ОВА Ярославе Янушевиче.

Фото: Украинская правда

По данным СМИ, Резниченко подал заявление на увольнение сам. В отношении других председателей ОВА речь идет об увольнении по соглашению сторон.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко 24 января ушел в отставку. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ о его увольнении.

Замминистра обороны Алексея Резникова Вячеслав Шаповалов также подал в отставку после скандала с закупкой продуктов для Вооруженных сил Украины.

Начальник патрульной полиции Львова попал в скандал из-за подарка девушке

Читайте также: