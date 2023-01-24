Кабмін сьогодні звільнить п'ять голів ОВА - ЗМІ

Тільки один з них подав заяву на звільнення сам.

На засіданні Кабінету міністрів у вівторок, 24 січня, розглянуть звільнення п'яти голів обласних державних (військових) адміністрацій.

Про це повідомляє "Українська правда". У розпорядженні видання опинився перелік кадрових питань, внесених до розгляду урядом.

Йдеться про голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, Запорізької ОВА Олександра Старуха, Київської ОВА Олексія Кулебу, Сумської ОВА Дмитра Живицького та Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

Фото: Українська правда

За даними ЗМІ, Резніченко подав заяву на звільнення сам. Щодо інших голів ОВА йдеться про звільнення за угодою сторін.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко 24 січня пішов у відставку. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ про його звільнення.

Заступник міністра оборони Олексія Резнікова В’ячеслав Шаповалов також подав у відставку після скандалу із закупівлею продуктів для Збройних сил України.

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