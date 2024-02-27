Как считают потери врага: в Генштабе ВСУ объяснили

По состоянию на 27 февраля потери РФ в войне против Украины составляют 412,4 тысяч человек убитыми и ранеными.

Такие цифры приводит представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев в комментарии "Украинской правде".

Он напомнил, что Генштаб ежедневно обнародует всеобщие боевые потери врага, состоящие из двух основных показателей потерь.

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"Общие потери российских оккупантов, публикуемые Генеральным штабом, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно — безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага. И по состоянию на 27 февраля 2024 года общие потери российских оккупантов ориентировочно составляют 412 400 человек", — подчеркнули в Генштабе.

В воскресенье, 25 февраля, президент Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024" впервые раскрыл потери Украины. По его словам, с начала полномасштабной войны РФ погибли 31 тысяча украинских воинов. Западные СМИ пестрят заголовками по этой теме.

В Министерстве обороны страны-агрессорки шокировали заявлением о потерях Украины в войне, которое развязал их диктатор. Министр обороны Сергей Шойгу откуда-то нарисовал цифру в 444 тысячи.

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