Как считают потери врага: в Генштабе ВСУ объяснили

Генштаб ежедневно обнародует всеобщие боевые потери врага.
По состоянию на 27 февраля потери РФ в войне против Украины составляют 412,4 тысяч человек убитыми и ранеными.
Такие цифры приводит представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины старший лейтенант Андрей Ковалев в комментарии "Украинской правде".
Он напомнил, что Генштаб ежедневно обнародует всеобщие боевые потери врага, состоящие из двух основных показателей потерь.
"Общие потери российских оккупантов, публикуемые Генеральным штабом, состоят из двух основных показателей потерь, которые получает противник в ходе ведения боевых действий. А именно — безвозвратные потери и боевые санитарные потери врага. И по состоянию на 27 февраля 2024 года общие потери российских оккупантов ориентировочно составляют 412 400 человек", — подчеркнули в Генштабе.
В воскресенье, 25 февраля, президент Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024" впервые раскрыл потери Украины. По его словам, с начала полномасштабной войны РФ погибли 31 тысяча украинских воинов. Западные СМИ пестрят заголовками по этой теме.
В Министерстве обороны страны-агрессорки шокировали заявлением о потерях Украины в войне, которое развязал их диктатор. Министр обороны Сергей Шойгу откуда-то нарисовал цифру в 444 тысячи.
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