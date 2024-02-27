Сын использовал чужие номера в лотерее и выиграл 50 000 долларов для мамы

Мужчина выиграл для мамы 50 000 долларов, использовав чужие номера в лотерее.

Об этом пишет mdlottery.com.

68-летняя американка купила билет Pick 5. Женщина попала в больницу, поэтому попросила сына сыграть для нее свои номера. Однажды он случайно увидел чей-то билет Pick 5. Увидев еще один набор цифр, мужчина решил попробовать их для своей матери.

В тот же день, находясь в кабинете врача, счастливица проверила выигрышные номера через приложение на своем телефоне. Именно в этот момент она поняла, что выиграла 50 тысяч долларов. Она была так взволнована, что ей пришлось успокоиться, прежде чем ехать домой из кабинета врача.

"Это очень необходимые деньги", — сказала счастливая женщина. Она планирует использовать свой выигрыш для оплаты счетов и ремонта дома.

Напомним, муж подслушивал телефонные разговоры жены и заработал 1,7 млн долларов. Он купил акции, используя закрытую информацию.

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