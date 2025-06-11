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Какой будет погода 11 июня: карта
11 июня ночью антициклон, сформированный в преимущественно прохладном воздухе, обеспечит погоду без осадков. Но к западу страны утром приблизится атмосферный фронт, с которым в течение дня влажная воздушная масса распространится примерно до линии Винница — Киев — Черкассы.
Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды в Украине на сутки 11 июня.
11 июня ночью антициклон, сформированный в преимущественно прохладном воздухе, обеспечит погоду без осадков. Но к западу страны утром приблизится атмосферный фронт, с которым в течение дня влажная воздушная масса распространится примерно до линии Винницы — Киева — Черкасс, передает Укргидрометцентр.
На остальной территории сохранится малооблачная погода, поэтому воздух больше всего прогреется в южной части и восточных областях.
Переменная облачность. Ночью в северо-западной части, днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами в Киевской, Черкасской и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер южный, на западе северо-западный, 7-12 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 8-13°, в южной части 13-18°; днем в западных областях 17-22°, в северных и большинстве центральных областей 20-25°, на остальной территории 24-29°.
Ранее мы писали о том, что 11 июня будет полнолуние, которое называют клубничным, поскольку именно в это время начинает созревать первая летняя ягода — дикая земляника или лесная клубника. Название закрепили племена алгонкинов, считавших появление ягод знаком того, что пришло время для сбора урожая, обменов и первых летних праздников.