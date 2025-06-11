Якою буде погода 11 червня: мапа

Прогноз погоди / © ТСН

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Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди в Україні на добу 11 червня.

11 червня вночі антициклон, сформований у переважно прохолодному повітрі, забезпечить погоду без опадів. Але до заходу країни вранці наблизиться атмосферний фронт, з яким упродовж дня волога повітряна маса пошириться приблизно до лінії Вінниця — Київ — Черкаси, передає Укргідрометцентр.

На решті території утримається малохмарна погода, тож повітря найбільше прогріється у південній частині та східних областях.

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Мінлива хмарність. Вночі у північно-західній частині, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями в Київській, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.

Вітер південний, на заході північно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, у південній частині 13-18°; вдень у західних областях 17-22°, у північних та більшості центральних областей 20-25°, на решті території 24-29°.

Прогноз погоди на 11 червня / © Укргідрометцентр

Раніше ми писали про те, що 11 червня буде повня, яку називають полуничною, оскільки саме в цей час починає достигати перша літня ягода — дика суниця або лісова полуниця. Назву закріпили племена алґонкінів, які вважали появу ягід знаком того, що прийшов час для збору врожаю, обмінів і перших літніх свят.

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