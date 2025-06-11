- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 11 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно отправляться в поездки и путешествия — каждое из них окажется удачным.
Символ дня: голубь.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: перламутровый — символизирует чистоту, нежность и гармонию.
Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: необходимо избегать стрессов — они могут причиной начавшихся сегодня серьезных заболеваний.
Питание дня: в питании нужно соблюдать умеренность, мясо и грибы лучше заменить рыбой и овощами.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай любых овощей, фруктов и ягод, созревшие к этому времени.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, бывают пророческими, особенно если их правильно расшифровать.
Табу дня: нужно избегать общения с агрессивными людьми.
Цитата дня: «Ясное мышление требует мужества, а не интеллекта» (Томас Сас).
Читайте также: