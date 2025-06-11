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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
70
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 11 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Голуби

Голуби / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно отправляться в поездки и путешествия — каждое из них окажется удачным.

Символ дня: голубь.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: перламутровый — символизирует чистоту, нежность и гармонию.

Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: необходимо избегать стрессов — они могут причиной начавшихся сегодня серьезных заболеваний.

Питание дня: в питании нужно соблюдать умеренность, мясо и грибы лучше заменить рыбой и овощами.

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.

Дачные работы дня: можно собирать урожай любых овощей, фруктов и ягод, созревшие к этому времени.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, бывают пророческими, особенно если их правильно расшифровать.

Табу дня: нужно избегать общения с агрессивными людьми.

Цитата дня: «Ясное мышление требует мужества, а не интеллекта» (Томас Сас).

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Дата публикации
Количество просмотров
70
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