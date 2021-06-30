На курорте Херсонщины двух девушек унесло в открытое море

На курорте Херсонщины двух девушек унесло в открытое море

Детей спасли отдыхающие и полицейские на воде.

На Арабатской Стрелке — на Херсонщине — двух девушек, которые плавали на надувных кругах у берега, унесло в открытое море. Их спасли отдыхающие и полицейские на воде.

Как сообщает полиция Херсонской области, одну из них подобрали отдыхающие, которые были неподалеку на катамаране.

Другой ребенок был значительно дальше. Ее спасли полицейские на воде.

Подъехав катером, они достали 13-летнюю девушку из воды и доставили на берег.

Между тем в ГСЧС сообщили, что с начала июня на украинском водоемах погибло 196 человек. Из них 35 — дети.

По данным спасателей, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и в нетрезвом состоянии.

Напомним, в Бучанском районе Киевской области во время отдыха на Киевском море погибли отец и его две маленькие дочери. Их на матрасе унесло от берега.

Новости Украины: 10-летний мальчик утонул, когда искал в реке свои тапочки

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку