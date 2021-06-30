На курорті Херсонщини двох дівчат віднесло у відкрите море

На курорті Херсонщини двох дівчат віднесло у відкрите море

Дітей врятували відпочивальники та поліцейські на воді.

На Арабатській Стрілці - на Херсонщині - двох дівчат, які плавали на надувних кругах біля берега, віднесло у відкрите море. Їх врятували відпочивальники та поліцейські на воді.

Як повідомляє поліція Херсонської області, одну з них підібрали відпочивальники, які були неподалік на катамарані.

Інша дитина була значно далі. Її врятували поліцейські на воді.

Під’їхавши катером, вони дістали 13-річну дівчину з води та доправили до берега.

Тим часом у ДСНС повідомили, що від початку червня на українських водоймах загинуло 196 людей. З них 35 - діти.

За даними рятувальників, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та у нетверезому стані.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області під час відпочинку на Київському морі загинули батько та його дві маленькі доньки. Їх на матрасі віднесло від берега.

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