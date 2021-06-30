На курорті Херсонщини двох дівчат віднесло у відкрите море

Дітей врятували відпочивальники та поліцейські на воді.
На Арабатській Стрілці - на Херсонщині - двох дівчат, які плавали на надувних кругах біля берега, віднесло у відкрите море. Їх врятували відпочивальники та поліцейські на воді.
Як повідомляє поліція Херсонської області, одну з них підібрали відпочивальники, які були неподалік на катамарані.
Інша дитина була значно далі. Її врятували поліцейські на воді.
Під’їхавши катером, вони дістали 13-річну дівчину з води та доправили до берега.
Тим часом у ДСНС повідомили, що від початку червня на українських водоймах загинуло 196 людей. З них 35 - діти.
За даними рятувальників, найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та у нетверезому стані.
Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області під час відпочинку на Київському морі загинули батько та його дві маленькі доньки. Їх на матрасі віднесло від берега.