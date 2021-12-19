Народные приметы, обряды и обычаи 19 декабря

Традиционно в Украине, особенно в западных областях, к этому дню готовили обряды, связанные со святым Николаем.

19 декабря верующие и церковь чтят память святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

19 декабря: церковный праздник

Николай, Николай Мирликийский, Николай Чудотворец – христианский священник греческого происхождения в Римской империи, епископ Мирский, святой. Родился в Патаре, в исторической области Ликия, которая в то время принадлежала Римской империи. В молодости совершил паломничество в Египет и Святую Землю. Вскоре по возвращении стал епископом в Мире Ликийском. Потерпел гонения за правление римского императора Диоклетиана, был заключен. Уволен во времена императора Константина. Вероятно, участвовал в Первом Никейском соборе.

Один из самых почитаемых святых в католических, православных и некоторых протестантских церквях. По преданию совершил много чудес при жизни и после смерти.

Патрон Греции, Украины, Неаполя, Сицилии, Лотарингии, многих городов в Италии, Германии, Австрии и Бельгии; в его честь назван украинский город Николаев. Покровитель детей, путешественников, пекарей, моряков, проституток и т.д.

На основе епископа Николая Мирликийского во многих европейских странах был создан образ Святого Николая, приносящий малышам подарки на день святого Николая. В англоязычных странах, в частности, в США, персонаж под названием Санта-Клаус отождествляется с Отцом Рождеством, который одаривает детей на Рождество.

19 декабря: народные традиции

Все три праздника – Варвары, Саввы и Николая – называли Николаевыми праздниками. В отличие от весеннего, зимнего Николая отмечали особенно торжественно. Считалось, что он защитник всех бедных и обездоленных Но больше его почитали дети, для которых он был почетным охранником. Даже существует легенда о том, что Николай спасал детей среди моря.

19 декабря: что следует делать

Традиционно в Украине, особенно в западных областях, к этому дню готовили обряды, связанные со святым Николаем. Вечером кто-то самый уважаемый из семьи преимущественно дедушка, переодевался на улицы в «доброго Николая» (наподобие Деда Мороза), заходил в дом с подарками, которые родители, зная о детских прихотях, готовили заранее.

Вручая каждому отдельно гостинец, святой Николай вспоминал все то, что сделал ребенок в течение года, и стыдил за невежливые поступки. Следовательно, дети свято верили в существование этого доброго защитника и старались не гневить "деда Николая, который знает обо всем". Это был очень действенный воспитательный момент.

19 декабря: украинские народные приметы

Когда упадет большой иней — на хороший урожай хлеба.

Если на Николая пойдет дождь, то урожай на озимые.

Морозный день – на урожай хлеба и овощей.

19 декабря: что нельзя делать

ссориться и ругаться

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