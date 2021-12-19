Астрологический прогноз на 19 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день гармонии и светлой энергетики благоприятен для релакса и отдыха от напряжения и трудов уходящей недели. Можно лениться и ничего не делать, что логично в выходной день.

Символ дня: лестница в небеса.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Число дня: 7.

Цвет дня: серебристый, голубой.

Камни дня: жемчуг, изумруд, турмалин, чароит.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: из-за пониженной свертываемости крови под запретом находятся любые хирургические процедуры.

Афоризм дня: "Если ты не можешь найти время для отдыха, тебе очень скоро придется найти время для лечения" (Джон Уэйнмейкер).

Геометрическая фигура дня: спираль.

Брак и отношения дня: один из самых благоприятных дней для заключения брака. Можно – и нужно – мириться с теми, с кем поссорились: общий язык удастся найти с первого слова.

Мистика дня: в магических обрядах рекомендуется применять полудрагоценные камни: цирконий, опал и хризолит.

Табу дня: ни в коем случае нельзя нервничать – это отберет моральные силы на несколько недель вперед. Тем, кто не уверен в способности сохранять спокойствие, лучше ни с кем не общаться.

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