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Астрологический прогноз на 19 декабря

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Астрологический прогноз на 19 декабря

Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день гармонии и светлой энергетики благоприятен для релакса и отдыха от напряжения и трудов уходящей недели. Можно лениться и ничего не делать, что логично в выходной день. 

Символ дня: лестница в небеса. 

Стихия дня: Металл. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Число дня: 7. 

Цвет дня: серебристый, голубой. 

Камни дня: жемчуг, изумруд, турмалин, чароит. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: из-за пониженной свертываемости крови под запретом находятся любые хирургические процедуры. 

Афоризм дня: "Если ты не можешь найти время для отдыха, тебе очень скоро придется найти время для лечения" (Джон Уэйнмейкер). 

Геометрическая фигура дня: спираль. 

Брак и отношения дня: один из самых благоприятных дней для заключения брака. Можно – и нужно – мириться с теми, с кем поссорились: общий язык удастся найти с первого слова. 

Мистика дня: в магических обрядах рекомендуется применять полудрагоценные камни: цирконий, опал и хризолит. 

Табу дня: ни в коем случае нельзя нервничать – это отберет моральные силы на несколько недель вперед. Тем, кто не уверен в способности сохранять спокойствие, лучше ни с кем не общаться.

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