Астрологический прогноз на 19 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день гармонии и светлой энергетики благоприятен для релакса и отдыха от напряжения и трудов уходящей недели. Можно лениться и ничего не делать, что логично в выходной день.
Символ дня: лестница в небеса.
Стихия дня: Металл.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Число дня: 7.
Цвет дня: серебристый, голубой.
Камни дня: жемчуг, изумруд, турмалин, чароит.
За какую часть тела отвечает: селезенка.
Болезни дня: из-за пониженной свертываемости крови под запретом находятся любые хирургические процедуры.
Афоризм дня: "Если ты не можешь найти время для отдыха, тебе очень скоро придется найти время для лечения" (Джон Уэйнмейкер).
Геометрическая фигура дня: спираль.
Брак и отношения дня: один из самых благоприятных дней для заключения брака. Можно – и нужно – мириться с теми, с кем поссорились: общий язык удастся найти с первого слова.
Мистика дня: в магических обрядах рекомендуется применять полудрагоценные камни: цирконий, опал и хризолит.
Табу дня: ни в коем случае нельзя нервничать – это отберет моральные силы на несколько недель вперед. Тем, кто не уверен в способности сохранять спокойствие, лучше ни с кем не общаться.
Читайте также: