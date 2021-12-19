Астрологічний прогноз на 19 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день гармонії та світлої енергетики сприятливий для релаксу та відпочинку.напруги та праць минулого тижня. Можна ледарювати і нічого не робити, що логічно у вихідний день.

Символ дня: сходи на небо.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Число дня: 7.

Колір: сріблястий, блакитний.

Камені дня: перли, смарагд, турмалін, чароїт.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: через знижену згортання крові під забороною перебувають будь-які хірургічні процедури.

Афоризм дня: "Якщо ти не можеш знайти час для відпочинку, тобі дуже скоро доведеться знайти час для лікування" (Джон Вейнмейкер).

Геометрична фігура дня: спіраль.

Шлюб та взаємини дня: один із найсприятливіших днів для укладання шлюбу. Можна і потрібно миритися з тими, з ким посварилися: спільну мову вдасться знайти з першого слова.

Містика дня: у магічних обрядах рекомендується застосовувати напівдорогоцінне каміння: цирконій, опал та хризоліт.

Табу дня: у жодному разі не можна нервувати — це відбере моральні сили на кілька тижнів уперед. Тим, хто не впевнений у здатності зберігати спокій, краще ні з ким не спілкуватися.

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