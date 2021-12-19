Народні прикмети, обряди і звичаї 19 грудня

Традиційно на Україні, особливо у західних областях, до цього дня готували обрядодії, пов'язані зі святим Миколаєм.
19 грудня віряни та церква вшановують пам'ять святителя Миколая, архієпископа Мир Лiкiйських, чудотворця.
19 грудня: церковне свято
Миколай, Миколай Мирлікійський, Миколай Чудотворец — християнський священник грецького походження в Римській імперії, єпископ Мирський, святий. Народився у Патарі, в історичній області Лікія, що на той час належала Римській імперії. У молодості здійснив паломництво до Єгипту та Святої Землі. Невдовзі після повернення став єпископом у Мирі Лікійській.Зазнав гонінь за правління римського імператора Діоклетіана, був ув'язнений. Звільнений у часи імператора Костянтина. Ймовірно, брав участь у Першому Нікейському соборі.
Один із найшанованіших святих у католицьких, православних і деяких протестантських церквах. За переказами звершив багато чудес за життя і після смерті.
Патрон Греції, України, Неаполя, Сицилії, Лотарингії, багатьох міст в Італії, Німеччині, Австрії та Бельгії; на його честь названо українське місто Миколаїв. Покровитель дітей, мандрівників, пекарів, моряків, повій тощо.
На основі єпископа Миколая Мирлікійського в багатьох європейських країнах було створено образ Святого Миколая, що приносить малюкам подарунки на день святого Миколая. У англомовних країнах, зокрема в США, персонаж під назвою Санта-Клаус ототожнюється з Батьком Різдвом, який обдаровує дітей на Різдво.
19 грудня: народні традиції
Всі три свята — Варвари, Сави та Миколи — називали Миколаєвими святами. На відміну від весняного, зимового Миколая відзначали особливо врочисто. Вважалося, що він захисник усіх бідних і знедолених Та найбільше його пошановували діти, для яких він був почесним охоронцем Навіть існує легенда про те, що Миколай рятував дітей серед моря.
19 грудня: що варто робити
Традиційно на Україні, особливо у західних областях, до цього дня готували обрядодії, пов'язані зі святим Миколаєм. Ввечері хтось найповажніший з родини переважно дідусь, перевдягався на вулиці в «доброго Миколая» (на зразок Діда Мороза), заходив до оселі з подарунками, які батьки, знаючи про дитячі забаганки, готували заздалегідь.
Вручаючи кожному окремо гостинець, святий Миколай згадував усе те добре, що зробила дитина протягом року, і соромив за нечемні вчинки. Відтак діти свято вірили в існування цього доброго захисника і намагалися не гнівити "діда Миколая, який знає про все". Це був вельми дійовий виховний момент.
19 грудня: українські народні прикмети
- Як впаде великий іній — на гарний врожай хліба.
- Як на Миколу піде дощ, то врожай на озимину.
- Морозяний день — на уроду хліба й городини.
19 грудня: що не можна робити
- сваритися та лаятися
Читайте також:
- Місячний календар на грудень 2021: сприятливі та несприятливі дні
- Місячний календар на грудень 2021: коли повний місяць і молодик
- Місяць без курсу в грудні 2021: чим небезпечний цей період і що потрібно робити
- Таропрогноз на грудень 2021: що карти нам віщують
- Містичний прогноз на грудень 2021: що руни нам пророкують
- Містичний прогноз на 13-19 грудня: що руни нам віщують
- День ангела 19 грудня: кого вітати з іменинами цього дня