Народні прикмети, обряди і звичаї 19 грудня

Традиційно на Україні, особливо у західних областях, до цього дня готували обрядодії, пов'язані зі святим Миколаєм.

19 грудня віряни та церква вшановують пам'ять святителя Миколая, архієпископа Мир Лiкiйських, чудотворця.

19 грудня: церковне свято

Миколай, Миколай Мирлікійський, Миколай Чудотворец — християнський священник грецького походження в Римській імперії, єпископ Мирський, святий. Народився у Патарі, в історичній області Лікія, що на той час належала Римській імперії. У молодості здійснив паломництво до Єгипту та Святої Землі. Невдовзі після повернення став єпископом у Мирі Лікійській.Зазнав гонінь за правління римського імператора Діоклетіана, був ув'язнений. Звільнений у часи імператора Костянтина. Ймовірно, брав участь у Першому Нікейському соборі.

Один із найшанованіших святих у католицьких, православних і деяких протестантських церквах. За переказами звершив багато чудес за життя і після смерті.

Патрон Греції, України, Неаполя, Сицилії, Лотарингії, багатьох міст в Італії, Німеччині, Австрії та Бельгії; на його честь названо українське місто Миколаїв. Покровитель дітей, мандрівників, пекарів, моряків, повій тощо.

На основі єпископа Миколая Мирлікійського в багатьох європейських країнах було створено образ Святого Миколая, що приносить малюкам подарунки на день святого Миколая. У англомовних країнах, зокрема в США, персонаж під назвою Санта-Клаус ототожнюється з Батьком Різдвом, який обдаровує дітей на Різдво.

19 грудня: народні традиції

Всі три свята — Варвари, Сави та Миколи — називали Миколаєвими святами. На відміну від весняного, зимового Миколая відзначали особливо врочисто. Вважалося, що він захисник усіх бідних і знедолених Та найбільше його пошановували діти, для яких він був почесним охоронцем Навіть існує легенда про те, що Миколай рятував дітей серед моря.

19 грудня: що варто робити

Традиційно на Україні, особливо у західних областях, до цього дня готували обрядодії, пов'язані зі святим Миколаєм. Ввечері хтось найповажніший з родини переважно дідусь, перевдягався на вулиці в «доброго Миколая» (на зразок Діда Мороза), заходив до оселі з подарунками, які батьки, знаючи про дитячі забаганки, готували заздалегідь.

Вручаючи кожному окремо гостинець, святий Миколай згадував усе те добре, що зробила дитина протягом року, і соромив за нечемні вчинки. Відтак діти свято вірили в існування цього доброго захисника і намагалися не гнівити "діда Миколая, який знає про все". Це був вельми дійовий виховний момент.

19 грудня: українські народні прикмети

Як впаде великий іній — на гарний врожай хліба.

Як на Миколу піде дощ, то врожай на озимину.

Морозяний день — на уроду хліба й городини.

19 грудня: що не можна робити

сваритися та лаятися

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