Народные приметы, обряды и обычаи 28 ноября

Рождественский пост имеет и другое название — Филипповский пост.

28 ноября церковь и верующие чтят память мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского, мучеников Елпидия, Маркела и Евстахия, мученика Димитрия, Купятицкой иконы Божией Матери.

Также этот день – это начало Рождественского поста.

28 ноября: церковный праздник

Филипповский пост (Филипповка, Рождественский пост, Корочун) – один из постов восточных христианских церквей. Соблюдается с 28 ноября по 6 января.

Рождественский пост имеет и другое название – Филипповский пост.

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Это название происходит от праздника Святого апостола Филиппа, который выпадает на 27 ноября — последний день, когда едят скоромную пищу перед постом (заговины). Отсюда происходит и народное название Филиппов пост или Филипповка. Апостол Филипп прославился проповедью Слова Божия и многочисленными случаями исцеления людей. Православная церковь называет его учеником, другом Господа и подражателем страданиям его (апостола Филиппа распяли на кресте, как и Спасителя).

С давних времен праздник Христова Рождества был на уровне с праздником Христова Воскресения. Поэтому и церковный устав смотрит на Рождество Христово, как на вторую Пасху. Рождественский пост стал для верующих для них временами приготовления к приходу Спасителя.

Рождественский пост стал для Церкви также символом молитв и постов ветхозаветных патриархов и пророков, с тоской ожидавших прихода Мессии. Во время этого поста святая Церковь, желая скрепить своих верных примером святых Ветхого и Нового Заветов, чтит память некоторых пророков.

28 ноября: народные традиции

В народе Рождественский пост называли Филипповским или Филипповкой. Наши предки заметили, если в этот день снег, то весна будет сухой.

28 ноября: украинские народные приметы

В Пилиповку день до обеда.

Какая ночь в Пилиповке, такой день в Петровке.

Как хочешь лозы, то в Филипповку вози.

28 ноября: что не стоит делать

есть мясо, молоко, яйца и другие продукты;

устраивать громкие гулянья и празднества;

злословить и плохо думать о других;

отказывать нуждающимся;

слишком громко слушать музыку.

28 ноября: что следует сделать

Читать молитвы;

посещать церковь.

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