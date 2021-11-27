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Народні прикмети, обряди і звичаї 28 листопада

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Народні прикмети, обряди і звичаї 28 листопада

Pexels

Різдвяний піст має й іншу назву — Пилипівський піст.

28 листпопада церква та віряни вшановують пам'ять мучеників i сповідників Гурiя, Самона й Авива, преподобного Паїсiя Величковського, мучеників Єлпидiя, Маркела i Євстахiя, мученика Димитрiя, Куп’ятицької ікони Божої Матері.

Також цей день - це початок Різдвяного посту.

28 листопада: церковне свято

Пилипівський піст (Пилипівка, Різдвяний піст, Корочун) — один з постів східних християнських церков. Дотримується з 28 листопада до 6 січня. 

Різдвяний піст має й іншу назву — Пилипівський піст.

Ця назва походить від свята Святого апостола Пилипа, яке припадає на 27 листопада — останній день, коли їдять скоромну їжу перед постом (заговини). Звідси походить і народна назва Пилипів піст або Пилипівка. Апостол Пилип уславився проповіддю Слова Божого та численними випадками зцілення людей. Православна церква називає його учнем, другом Господа і наслідувачем страждань його (апостола Пилипа розіп'яли на хресті, як і Спасителя).

З давніх-давен празник Христового Різдва був на рівні з празником Христового Воскресіння. Тому й церковний устав дивиться на Христове Різдво, як на другу Пасху. Різдвяний піст став для вірян для них часом приготування до приходу Спасителя. 

Різдвяний піст став для Церкви також символом молитов і постів старозавітних патріархів і пророків, які з тугою очікували приходу Месії. Під час цього посту свята Церква, бажаючи скріпити своїх вірних прикладом святих Старого й Нового Завітів, вшановує пам'ять деяких пророків.

28 листопада: народні традиції

У народі Різдвяний піст називали Пилипівським або Пилипівкою. Вважали,  якщо в цей день лежить сніг, то долежиться до повені.

28 листопада: українські народні прикмети

  • У Пилипівку день до обіду.
  • Яка ніч у Пилипівку, такий день у Петрівку.
  • Як хочеш лози, то в Пилипівку вози.

28 листопада: що не варто робити

  • їсти м’ясо, молоко, яйця та інші продукти;
  • влаштовувати гучних гулянок і святкувань;
  • лихословити та погано думати про інших;
  • відмовляти нужденним;
  • надто гучно слухати музику

28 листопада: що варто зробити

  • Читати молитви;
  • відвідувати церкву.

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