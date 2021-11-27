Народні прикмети, обряди і звичаї 28 листопада

Різдвяний піст має й іншу назву — Пилипівський піст.
28 листпопада церква та віряни вшановують пам'ять мучеників i сповідників Гурiя, Самона й Авива, преподобного Паїсiя Величковського, мучеників Єлпидiя, Маркела i Євстахiя, мученика Димитрiя, Куп’ятицької ікони Божої Матері.
Також цей день - це початок Різдвяного посту.
28 листопада: церковне свято
Пилипівський піст (Пилипівка, Різдвяний піст, Корочун) — один з постів східних християнських церков. Дотримується з 28 листопада до 6 січня.
Різдвяний піст має й іншу назву — Пилипівський піст.
Ця назва походить від свята Святого апостола Пилипа, яке припадає на 27 листопада — останній день, коли їдять скоромну їжу перед постом (заговини). Звідси походить і народна назва Пилипів піст або Пилипівка. Апостол Пилип уславився проповіддю Слова Божого та численними випадками зцілення людей. Православна церква називає його учнем, другом Господа і наслідувачем страждань його (апостола Пилипа розіп'яли на хресті, як і Спасителя).
З давніх-давен празник Христового Різдва був на рівні з празником Христового Воскресіння. Тому й церковний устав дивиться на Христове Різдво, як на другу Пасху. Різдвяний піст став для вірян для них часом приготування до приходу Спасителя.
Різдвяний піст став для Церкви також символом молитов і постів старозавітних патріархів і пророків, які з тугою очікували приходу Месії. Під час цього посту свята Церква, бажаючи скріпити своїх вірних прикладом святих Старого й Нового Завітів, вшановує пам'ять деяких пророків.
28 листопада: народні традиції
У народі Різдвяний піст називали Пилипівським або Пилипівкою. Вважали, якщо в цей день лежить сніг, то долежиться до повені.
28 листопада: українські народні прикмети
- У Пилипівку день до обіду.
- Яка ніч у Пилипівку, такий день у Петрівку.
- Як хочеш лози, то в Пилипівку вози.
28 листопада: що не варто робити
- їсти м’ясо, молоко, яйця та інші продукти;
- влаштовувати гучних гулянок і святкувань;
- лихословити та погано думати про інших;
- відмовляти нужденним;
- надто гучно слухати музику
28 листопада: що варто зробити
- Читати молитви;
- відвідувати церкву.
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