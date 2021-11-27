Останній день перед Різдвяним постом 27 листопада: традиції та звичаї

Іній — на врожай вівса, а дощ — на врожай пшениці.
27 листопада - це заговини або запусти перед Різдвяним постом.
Останній день перед Різдвяним постом: традиції та звичаї
У цей вечір, напередодні пилипівського посту, готують смачну обрядову вечерю: борщ, локшину, пиріжки, вареники, смажать м'ясо, зокрема птицю. За звичаєм, до батьків приходять вечеряти дочки із зятями, котрі недавно побралися, а також запрошують кумів та одиноких селян. Залишки од вечері відносили бідним людям.
На заговини дівчата і хлопці раніше організовували вечірку-складчину. На такі сходини збиралися й сімейні родини.
З цього дня жінки починали прясти кужіль на полотно.
Різдвяний піст: історія
Пилипівський піст (Пили́півка, Різдвяний піст, Корочун) — один з постів східних християнських церков.
Ця назва походить від свята Святого апостола Пилипа, яке припадає на 14 листопада — останній день, коли їдять скоромну їжу перед постом (заговини). Звідси походить і народна назва Пилипів піст або Пилипівка. Апостол Пилип уславився проповіддю Слова Божого та численними випадками зцілення людей. Православна церква називає його учнем, другом Господа. Апостола Пилипа розіп'яли на хресті, як і Спасителя).
Різдвяний піст: символізм
Різдвяний піст став для Церкви також символом молитов і постів старозавітних патріархів і пророків, які з тугою очікували приходу Месії. Під час цього посту свята Церква, бажаючи скріпити своїх вірних прикладом святих Старого й Нового Завітів, вшановує пам'ять деяких пророків.
Головна ідея посту полягає у поєднанні фізичного посту з духовним. Після закінчення його православні святкують Різдво Христове. Звідси і назва — Різдвяний піст. Під час цього посту забороняється вживати м'ясні, молочні страви, а також яйця. Дозволено споживати в середу і п'ятницю рослинну їжу без олії, а у вівторок, четвер — рослинну їжу з олією. В суботу, неділю до 2 січня, а також на великі свята дозволяється вживати рибу. Допускається полегшення посту.
Різдвяний піст: як проводити
Піст полегшується для тих, хто хворіє або працює на важких роботах, вагітних, годує немовля. Під час посту заборонено звершувати лише вінчання. Щодо інших треб, наприклад, хрещення, — то вони проводяться незалежно від того, є піст чи його немає. Львівський Синод (1891 р.) дещо злагіднює Різдвяний піст, дозволяючи в понеділок, середу й п'ятницю молочні продукти, а інші чотири дні тижня м'ясні страви, але зобов'язує священників відмовляти п'ятдесятий псалом, а миряни мають проказувати: п'ять "Отче наш" і п'ять "Богородице Діво" перед обідом і перед вечерею.
Різдвяний піст: українські народні прикмети
- Іній на Пилипа — будебуде овес, як липа.
- Чи дуб, чи липа — нині святого Пилипа.
- Хто святкує Пилипа, той буде голий, як липа.
- Іній — на врожай вівса, а дощ — на врожай пшениці.
- Якщо хмарно або сніжно — травень буде негожий.
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