Народные приметы, обряды и обычаи 5 декабря

Первый снег плотный и мокрый – на влажное лето, сухой и легкий – на сухое.

5 декабря верующие и церковь чествуют послепраздник Введения. Апостолов от 70: Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии, благоверного князя Михаила Тверского, благоверного Ярополка, в Крещении Петра, князя Владимир-Волынского, мучеников Кикилии (Цицилия), Валериана, Агавы Израильтянина, праведного Михаила, воина, болгарина.

5 декабря: церковный праздник

Прокопий Чтец – христианский святой мученик.

Согласно жизни, родился в Иерусалиме. Был поставлен чтецом в церкви Кесарийской, объяснял верующим Слово Божие, переводил Священное Писание на сирийском языке. При жизни исцелял одержимых духом беснования. По приказу наместника Палестины Флавиана был схвачен и, отказавшись принести жертву языческим богам и императорам, обезглавлен.

Из Кесарии тело его было перевезено на родину в Иерусалим и погребено в склепе на вершине горы. Позже над этим склепом построили церковь Прокопия Читеца, в память его мученичества, а склеп с погребением стал криптой храма. Крипта и остатки византийской церкви сохранились до наших дней и находятся на территории православного монастыря святого Модеста в Иерусалиме.

5 декабря: народные традиции

В прежние времена в этот день наши предки заметили, что в этот день ожидается дождь. Поэтому говорили: "Пришел Прокоп — разбил размет, по снегу идет — дорогу копает".

5 декабря: украинские народные приметы

Первый снег плотный и мокрый – на влажное лето, сухой и легкий – на сухое.

Если жарким был июль, то декабрь будет морозным.

Изморозь — предвестница снегопада.

Звенит в ушах — на оттепели.

5 декабря: что следует делать

В давние времена днем 5 декабря занимались своими хозяйственными делами, а вечером обязательно собирались на общий праздник всем поселением. Подготовка к этому событию начиналась через несколько дней, потому что в складчину покупали баранчика, а уже на Прокопии жарили его и угощались все вместе. В некоторых регионах в этот день готовили рыбу вместо барашка.

5 декабря: что не стоит делать

ссориться;

злословить.

Читайте также:

Погода в Украине: на страну надвигается снежная буря с гололедицей и пронзительным ветром