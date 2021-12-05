Народні прикмети, обряди і звичаї 5 грудня

Перший сніг щільний і мокрий — на вологе літо, сухий і легкий — на сухе.

5 грудня віряни та церква вшановують пiслясвято Введення. Апостолів вiд 70: Филимона й Архипа i мучениці рiвноапостольної Апфiї, благовірного князя Михаїла Тверського, благовірного Ярополка, у Хрещеннi Петра, князя Володимир-Волинського, мучеників Кикилiї (Цецилiї), Валерiана, Тивуртiя i Максима, мученика Прокопiя, читця, мученика Менигна, преподобного Агави Ізраїльтянина, праведного Михаїла, воїна, болгарина.

5 грудня: церковне свято

Прокопій Читець - християнський святий мученик.

Згідно з життям, народився в Єрусалимі. Був поставлений читцем у церкві Кесарійській, пояснював вірянам Слово Боже, перекладав Святе Письмо сирійською мовою. За життя зцілював одержимих духом біснування. За наказом намісника Палестини Флавіана був схоплений і, відмовившись принести жертву язичницьким богам та імператорам, обезголовлений.

З Кесарії тіло його було перевезене на батьківщину, до Єрусалиму, і поховано у склепі на вершині гори. Пізніше над цим склепом збудували церкву Прокопія Читця, на згадку про його мучеництво, а склеп із похованням став криптою храму. Крипта та залишки візантійської церкви збереглися до наших днів і знаходяться на території православного монастиря святого Модеста в Єрусалимі.

5 грудня: народні традиції

У давнину в цей день на шляхах ставили віхи, щоб мандрівники не збилися з дороги. Тому казали: "Прийшов Прокіп — розбив розміт, по снігу ступає — дорогу копає".

5 грудня: українські народні прикмети

Перший сніг щільний і мокрий — на вологе літо, сухий і легкий — на сухе.

Якщо спекотним був липень, то грудень буде морозяним.

Паморозь — передвісниця снігопаду.

Дзвенить у вухах — на відлигу.

5 грудня: що варто робити

У давнину вдень 5 грудня займалися своїми господарськими справами, а ввечері обов’язково збиралися на загальне свято всім поселенням. Підготовка до цієї події починалася за кілька днів, бо в складчину купували баранчика, а вже на Прокопія смажили його і пригощалися всі разом. У деяких регіонах у цей день готували рибу, замість баранчика.

5 грудня: що не варто робити

сваритися;

лихословити.

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