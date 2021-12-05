День ангела 6 грудня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня святкують тільки чоловічі іменини.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 6 грудня святкують: Борис, Григорій, Іван, Митрофан, Олександр, Олексій, Федір.

Чоловічі іменини

Борис

На жаль, точна етимологія імені Борис невідома. Якщо вважати, що це коротка форма імені Борислав, то воно має значення "той, що здобув славу в боротьбі" або "славний борець". Борис – сміливий, наполегливий і активний чоловік. На роботі обов'язково будуть затребувані сильні риси його характеру. Він має чудову інтуїцію і вміє працювати в команді. Про родину Борис довго навіть не замислюється. Якщо ж Борис рано одружився, то дружині доведеться терпіти всі його пригоди.

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Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Іван

Ім'я Іван (Іоанн) означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". Дорослого Івана характеризують такі риси як спокій і добропорядність. Іван – неквапливий і до поспіху ставиться вкрай негативно. Івани за натурою не лідери, а скоріше такі, яких ведуть за собою. Вони люблять і можуть багато працювати. З таких хлопців виходять чудові інженери і технологи. У сімейних стосунках Іван – це зразковий чоловік і чудовий батько.

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Митрофан

Це ім'я перекладається з латинського як "матір'ю виявлений". У давні часи вважалося, що на дитину, хрещену під цим ім'ям, сходить Божественна благодать. Митрофан сильно підданий впливу з боку матері, тому йому не притаманна самостійність. Водночас, чоловіку названим цим ім'ям властиві цілеспрямованість, обов'язковість, старанність, надійність, поступливість, безконфліктність, принциповість і відповідальність. А ще, ці чоловіки мають завищене почуття справедливості. Митрофан уникає тісного спілкування з людьми.

Олександр

Олександр – це ім'я давньогрецького походження, що в перекладі означає "той, хто захищає людей". У дитинстві Олександру властиві активність, мрійливість та наполегливість. Він любить справляти гарне враження, може бути гарним другом, втім коло його друзів вкрай обмежене. У роботі Олександр найбільшого успіху може досягти у підприємницькій діяльності. Саме відсутність зовнішнього контролю дозволяє йому проявити всі свої таланти.

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Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Павло

Ім'я Павло прийшло до нас з латинської мови і у перекладі має значення "малий" або "невеликий". Павло приділяє щиру увагу до оточення, він дуже відкрита людина. Робота і бажання заробляти властиві для Павла. Він працьовитий і наполегливий.

Федір

Федір – походить від грецького імені Теодорос і означає "дар Божий". Федір – серйозна людина. У роботі до всього підходить відповідально, він вміє знаходити незвичайні та ефективні рішення багатьох складних завдань. Нерідко обирає професію у технічній галузі, хоча може досягти успіху і у творчих напрямах, наприклад, у письменництві або журналістиці. Федір – дуже турботливий до своєї родини. Зазвичай він чудовий господар, який вміє робити в домі майже все.

Жіночі іменини

Оскільки жіночі імена на сьогодні в православному календарі відсутні, щоб назвати народжену цього дня дівчинку дотримуючись традицій, слід насамперед звернути увагу на найближчі до дня народження дитини дні.

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