Церковне свято 6 грудня: день пам'яті єпископа Митрофана

Ясний місяць цього дня віщує заметіль взимку.

6 грудня православна церква вшановує пам'ять Митрофана Воронезького, єпископа що жив приблизно в XVII-XVIII столітті і є одним зі святих.

Історія свята

Митрофан народився в сім'ї благочестивих батьків, був одружений і мав сина, але в сорок років овдовів і прийняв чернечий постриг у Золотниківській пустелі, а пізніше став настоятелем цієї обителі. 1682 року Митрофан став єпископом Воронезьким. Він усіляко дбав про зміцнення православ'я та позицій церкви, займався зведенням нових обителів, вживав заходів для підвищення морального рівня духовних осіб, боровся зі старообрядництвом.

Народні традиції і прикмети

По погоді на Митрофана пророкували погоду на літо. Наші пращури помітили, якщо цього дня погода буде холодною, то й осінь буде холодною.

У Митрофанів день влаштовували гуляння — збирали з усіх будинків борошно, пекли пироги та варили пиво. Після цього починалося застілля, яке зазвичай супроводжувалося різними іграми. Цього дня святкували становлення санного шляху снігом.

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Ясний місяць віщує заметіль взимку.

Низькі хмари на небі – скоро буде похолодання.

Навколо місяця помітні рожеві і тьмяні кільця – ознака того, що скоро будуть тріскучі морози.

Що заборонено робити 6 грудня

Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами й недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

Намагайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливими.

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