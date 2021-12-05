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Церковный праздник 6 декабря: день памяти епископа Митрофана

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Церковный праздник 6 декабря: день памяти епископа Митрофана

https://azbyka.ru/

Ясный месяц в этот день предвещает метель зимой.

6 декабря православная церковь чтит память Митрофана Воронежского, епископа жившего примерно в XVII-XVIII веке и являющегося одним из святых.

История праздника

Митрофан родился в семье благочестивых родителей, был женат и имел сына, но в сорок лет овдовел и принял монашеский постриг в Золотниковской пустыне, а позже стал настоятелем этой обители. В 1682 году Митрофан стал епископом Воронежским. Он всячески заботился об укреплении православия и позиций церкви, занимался возведением новых обителей, принимал меры по повышению морального уровня духовных лиц, боролся со старообрядчеством.

Народные традиции и приметы

По погоде на Митрофана пророчили погоду на лето. Наши предки следили за облаками: если в этот день ожидается дождь, то и осень будет холодной.

На Митрофанов день устраивали гулянья — собирали из всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, которое обычно сопровождалось разными играми. В этот день праздновали становление санного пути снегом.

© Pexels
Pexels
  • Светлый месяц предвещает метель зимой.
  • Низкие облака на небе – скоро будет похолодание.
  • Вокруг луны заметны розовые и тусклые кольца – признак того, что скоро будут трескучие морозы.

Что запрещено делать 6 декабря

  • Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.
  • Старайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте дружелюбны.

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