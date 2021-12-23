Не успел проскочить: под Мариуполем поезд врезался в "Газель"

Не успел проскочить: под Мариуполем поезд врезался в "Газель"

Водитель не пострадал.

Под Мариуполем произошла авария на железнодорожном переезде: под тепловоз попала загруженная "Газель".

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 23 декабря.

По информации полиции, водитель автомобиля хотел проскочить перед локомотивом, но не успел. "Газель" от столкновения развернуло, поэтому ДТП заняло сразу несколько рельсов. Чтобы разблокировать их, спасателям пришлось убирать груз и само авто. Движение поездов было запутано в течение нескольких часов.

Известно, что водитель "Газели" не пострадал. Муж отделался испугом.

Как сообщалось, поезд сообщением "Бахмут-Львов" попал в ДТП. На одном из железнодорожных переездов он столкнулся с комбайном. В результате несколько вагонов поезда получили повреждения. Смяло и комбайн марки John Deer. У него оторвало жатку и протянуло к электросопротивлению.

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