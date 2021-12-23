Не встиг проскочити: під Маріуполем поїзд врізався в "Газель"

Не встиг проскочити: під Маріуполем поїзд врізався в "Газель"

Водій не постраждав.

Під Маріуполем сталася аварія на залізничному переїзді: під тепловоз потрапила завантажена "Газель".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 грудня.

За інформацією поліції, водій автомобіля хотів проскочити перед локомотивом, але не встиг. "Газель" від зіткнення розвернуло, тож ДТП зайняла одразу декілька рейок. Щоб розблокувати їх, рятувальникам довелося прибирати вантаж та саме авто. Рух потягів був заблований упродовж кількох годин.

Відомо, що кермувальник "Газелі" не постраждав. Чоловік відбувся переляком.

Як повідомлялося, потяг сполученням "Бахмут-Львів" потрапив у ДТП. На одному із залізничних переїздів він зіткнувся з комбайном. В результаті кілька вагонів потяга отримали пошкодження. Зім'яло і комбайн марки John Deer. У нього відірвало жатку та протягло до електроопори.

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