Ночью враг снова обстрелял Херсон

В ночь на 5 марта 2024 года украинцев ждала неспокойная ночь.

Враг снова обстреливал Херсон и пригород с временно оккупированного левобережья.

Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Дома более непригодны для жизни! Враждебная арта достает до все новых территорий!

Напомним, оккупационная армия России утром 3 марта ударила по Корабельному району Херсона. Россияне обстреляли город с временно оккупированного левого берега. По состоянию на данный момент известно по крайней мере пять прямых попаданий в жилые дома, но информации о жертвах и раненых нет.

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