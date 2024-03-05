Ночью враг снова обстрелял Херсон

Россияне готовят по мирному населению
В ночь на 5 марта 2024 года украинцев ждала неспокойная ночь.
Враг снова обстреливал Херсон и пригород с временно оккупированного левобережья.
Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.
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Напомним, оккупационная армия России утром 3 марта ударила по Корабельному району Херсона. Россияне обстреляли город с временно оккупированного левого берега. По состоянию на данный момент известно по крайней мере пять прямых попаданий в жилые дома, но информации о жертвах и раненых нет.
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