Вночі ворог знову обстріляв Херсон

У ніч проти 5 березня 2024 року на українців чекала неспокійна ніч.

Ворог знову обстрілював Херсон та передмістя з тимчасово окупованого лівобережжя.

Про це повідомили місцеві жителі у соціальних мережах.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Будинки більше непридатні для життя! Ворожа арта дістає до все нових територій!

Нагадаємо, окупаційна армія Росії вранці 3 березня вдарила по Корабельному району Херсона. Росіяни обстріляли місто з тимчасово окупованого лівого берега. Станом на зараз відомо принаймні про п'ять прямих влучань у житлові будинки, але інформації про жертв і поранених немає.

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