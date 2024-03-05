Вночі ворог знову обстріляв Херсон

Росіяни гатять по мирному населенню
У ніч проти 5 березня 2024 року на українців чекала неспокійна ніч.
Ворог знову обстрілював Херсон та передмістя з тимчасово окупованого лівобережжя.
Про це повідомили місцеві жителі у соціальних мережах.
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Нагадаємо, окупаційна армія Росії вранці 3 березня вдарила по Корабельному району Херсона. Росіяни обстріляли місто з тимчасово окупованого лівого берега. Станом на зараз відомо принаймні про п'ять прямих влучань у житлові будинки, але інформації про жертв і поранених немає.
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