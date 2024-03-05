Астрологічний прогноз на 5 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку нових днів та роботи над глобальними проєктами, а ухвалені сьогодні рішення виявляться правильними.

Символ дня: Круча.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: бурштиновий, кораловий, теракотовий, охра.

Щасливі камені дня: повітряний гросуляр, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: зона пахв.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього місячного дня, як правило, тривають довго — для повного одужання необхідно дотримуватися порад лікаря і не займатися самолікуванням.

Харчування дня: необхідно обмежити вживання рідини — залишившись в організмі, вона перетвориться на набряки.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

Магія та містика дня: можна звертатися за допомогою до античних та язичницьких богів.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть підказати людині, якою життєвою дорогою їй йти

Табу дня: потрібно відмовитися від будь-яких поїздок та подорожей.

Цитата дня: «Якщо щось і варто робити, то тільки те, що прийнято вважати неможливим» (Оскар Вайльд).

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