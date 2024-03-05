Астрологический прогноз на 5 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дней и работы над глобальными проектами, а принятые сегодня решения окажутся верными и правильными.
Символ дня: утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: янтарный, коралловый, терракотовый, охра.
Счастливые камни дня: воздушный гроссуляр, обсидиан.
За какую часть тела отвечает: зона подмышек.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот лунный день, как правило, длятся долго – для полного выздоровления необходимо следовать советам врача и не заниматься самолечением.
Питание дня: необходимо ограничить употребление жидкости – оставшись в организме, она превратится в отеки.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным и языческим богам.
Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать человеку, по какой жизненной дороге ему идти
Табу дня: нужно отказаться от любых поездок и путешествий.
Цитата дня: "Если что-то и стоит делать, так только то, что принято считать невозможным" (Оскар Уайльд).
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