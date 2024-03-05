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Астрологический прогноз на 5 марта

Астрологический прогноз на 5 марта

Утес - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дней и работы над глобальными проектами, а принятые сегодня решения окажутся верными и правильными. 

Символ дня: утес. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: янтарный, коралловый, терракотовый, охра. 

Счастливые камни дня: воздушный гроссуляр, обсидиан.

За какую часть тела отвечает: зона подмышек. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот лунный день, как правило, длятся долго – для полного выздоровления необходимо следовать советам врача и не заниматься самолечением. 

Питание дня: необходимо ограничить употребление жидкости – оставшись в организме, она превратится в отеки. 

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться. 

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным и языческим богам. 

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать человеку, по какой жизненной дороге ему идти

Табу дня: нужно отказаться от любых поездок и путешествий. 

Цитата дня: "Если что-то и стоит делать, так только то, что принято считать невозможным" (Оскар Уайльд). 

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