Очередной шаг для развития логистики: Украина и Молдова построят мост через Днестр

Сделан важный шаг для развития логистики с Молдовой.

Сегодня, 8 августа, был одобрен проект закона о ратификации межправительственного соглашения о строительстве моста через Днестр. Он станет ключевым элементом транспортного коридора Киев – Кишинев.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Украинские экспортеры будут иметь удобный путь в юго-восточную Европу и увеличат объемы экспорта товаров", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 августа в Молдове сошли с рельсов 6 вагонов с зерном, направлявшихся в украинский речной порт. Предварительно, инцидент вызвала аномальная жара.

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