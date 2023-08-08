Есть ли в Украине коронавирус: ответили в Минздраве

Кузин подчеркнул, что вакцинация остается рекомендованной и бесплатной для всех украинцев.

По состоянию на 8 августа 2023 г. на территории Украины циркулирует около 14 различных штаммов коронавируса (COVID-19).

Об этом сообщили на сайте Министерства здравоохранения.

Заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что секвенирование позволяет отслеживать имеющиеся штаммы и характер возникающих мутаций.

"В частности, новые случаи заболевания врачи будут регистрировать аналогично гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям. В каждой области специалисты центров контроля и профилактики болезней продолжат отбирать образцы, лабораторно исследовать штаммы и изучать возникающие мутации", — подчеркнул он.

Кузин подчеркнул, что вакцинация остается рекомендованной и бесплатной для всех украинцев. Она доступна на уровне каждого региона. Транспортировку и хранение при соблюдении холодовой цепи на уровне областей обеспечивают центры контроля и профилактики болезней. В Минздраве будут усиливать разъяснительную работу с населением.

В Минздраве добавили, что с начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Украине зафиксировано более 5,5 млн. случаев. В группе риска оставляют люди с хроническими заболеваниями и старше 60 лет.

Напомним, в Украине от 1 июля 2023 отменили карантин из-за коронавируса.

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