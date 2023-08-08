Чи є в Україні коронавірус: відповіли у МОЗ

Кузін підкреслив, що вакцинація залишається рекомендованою та безоплатною для всіх українців.

Станом на 8 серпня 2023 року на території України циркулює близько 14 різних штамів коронавірусу (COVID-19).

Про це розповіли на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін зауважив, що секвенування дозволяє відстежувати наявні штами та характер мутацій, які виникають.

"Зокрема, нові випадки захворювання лікарі реєструватимуть аналогічно до грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. У кожній області спеціалісти центрів контролю та профілактики хвороб продовжать відбирати зразки, лабораторно досліджувати штами та вивчати мутації, які виникають", - наголосив він.

Кузін підкреслив, що вакцинація залишається рекомендованою та безоплатною для всіх українців. Вона доступна на рівні кожного регіону. Транспортування та зберігання за умов дотримання холодового ланцюга на рівні областей забезпечують центри контролю та профілактики хвороб. У МОЗ планують посилюватимуть роз’яснювальну роботу з населенням.

У МОЗ додали, що від початку пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні зафіксовано понад 5,5 млн випадків. У групі ризику залишають люди із хронічними захворюваннями та старші за 60.

Нагадаємо, в Україні від 1 липня 2023 року скасували карантин через коронавірус.

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